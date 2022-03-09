Обвал продолжается. Рубль резко подешевел после открытия торгов в Москве

В офшорной торговле перед открытием ориентировочный спред между спросом и предложением составлял 7,4% от цены предложения, что позволяет предположить, что фактических сделок может быть немного.

Российский рубль котировался в офшорной по 130 рублей за доллар. Российская валюта, вероятно, продолжит потери на основных торгах, отмечает агентство.

На наличном рынке в Москве курс доллара достигает 200 рублей в продаже.

Банк России с 9 марта по 9 сентября разрешил снимать не более 10 тысяч долларов с валютных счетов и вкладов. ЦБ также вводит на этот срок запрет на продажу наличной валюты банками жителям России.

Кроме того, Банк России решил 9 марта не возобновлять торги на фондовом рынке.