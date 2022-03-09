Обвал триває. Рубль різко подешевшав після відкриття торгів у Москві

В офшорній торгівлі перед відкриттям орієнтовний спред між попитом і пропозицією становив 7,4% від ціни пропозиції, що дозволяє припустити, що фактичних угод може бути небагато.

Російський рубль котирувався в офшорній по 130 рублів за долар. Російська валюта, ймовірно, продовжить втрати на основних торгах, відзначає агентство.

На готівковому ринку у Москві курс долара досягає 200 рублів у продажу.

Банк Росії з 9 березня по 9 вересня дозволив знімати не більше 10 тисяч доларів з валютних рахунків і вкладів. ЦБ також вводить на цей термін заборону на продаж готівкової валюти банками жителям Росії.

Крім того, Банк Росії вирішив 9 березня не відновлювати торги на фондовому ринку.