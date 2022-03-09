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Обвал триває. Рубль різко подешевшав після відкриття торгів у Москві

Автор: Олександр Білоус

Російський рубль різко впав по відношенню до долара після відкриття місцевих торгів вперше на цьому тижні. Валюта впала на 7,8% до 113,9 за долар в порівнянні із закриттям в п'ятницю, коли Московська біржа заявила, що тимчасово призупинить торги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В офшорній торгівлі перед відкриттям орієнтовний спред між попитом і пропозицією становив 7,4% від ціни пропозиції, що дозволяє припустити, що фактичних угод може бути небагато.

Російський рубль котирувався в офшорній по 130 рублів за долар. Російська валюта, ймовірно, продовжить втрати на основних торгах, відзначає агентство.

На готівковому ринку у Москві курс долара досягає 200 рублів у продажу.

Банк Росії з 9 березня по 9 вересня дозволив знімати не більше 10 тисяч доларів з валютних рахунків і вкладів. ЦБ також вводить на цей термін заборону на продаж готівкової валюти банками жителям Росії.

Крім того, Банк Росії вирішив 9 березня не відновлювати торги на фондовому ринку.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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