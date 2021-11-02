Обвал багатоповерхівки в Нігерії: близько 100 людей зникли безвісти

Під час обвалу 21-поверхової будівлі у Лагосі (Нігерія) пропало безвісти близько 100 осіб. Всі вони перебували на будівництві в той момент, коли звалилася будівля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Робітники повідомили виданню, що на будівництві близько 100 осіб перебували на роботі в той момент, коли будівля обвалилося.

Також відомо, що рятувальникам вдалося врятувати не менше 3 людей. Їх витягли з-під завалів і передали медикам. Роботи з пошуку зниклих ведуться досі. Для цього рятувальники використовують е кскаватори та прожектори, що працюють від генератора.

Зруйнована будівля була частиною трьох веж, побудованих приватним забудовником Fourscore Homes. У комплекс веж входили висотки з розкішними квартирами.