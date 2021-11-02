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Обвал багатоповерхівки в Нігерії: близько 100 людей зникли безвісти

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Нігерія, Вівторок 02 листопада 2021 03:02
Обвал багатоповерхівки в Нігерії: близько 100 людей зникли безвісти Фото: близько 100 людей зникли безвісти під час обвалу будівлі в Нігерії(twitter.com/MobilePunch)
Автор: Наталья Скороход

Під час обвалу 21-поверхової будівлі у Лагосі (Нігерія) пропало безвісти близько 100 осіб. Всі вони перебували на будівництві в той момент, коли звалилася будівля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Робітники повідомили виданню, що на будівництві близько 100 осіб перебували на роботі в той момент, коли будівля обвалилося.

Також відомо, що рятувальникам вдалося врятувати не менше 3 людей. Їх витягли з-під завалів і передали медикам. Роботи з пошуку зниклих ведуться досі. Для цього рятувальники використовують екскаватори та прожектори, що працюють від генератора.

Зруйнована будівля була частиною трьох веж, побудованих приватним забудовником Fourscore Homes. У комплекс веж входили висотки з розкішними квартирами.

Відзначається, що обвал будівель - часте явище в Нігерії, оскільки забудовники часто не дотримуються правил безпечного будівництва і використовують матеріали, що не відповідають стандартам.

Нагадаємо, що в результаті обвалу будівлі в Нігерії загинули люди. За останніми даними, кількість жертв становить не менше 7 осіб.

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