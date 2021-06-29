Обвал многоэтажки в Майами: число жертв увеличилось до 11

Поисково-спасательные группы обнаружили еще два тела в бетонных и стальных обломках разрушенной многоэтажки во Флориде в понедельник. В результате чего число погибших составило 11 человек, 150 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Работам спасателей помешал сильный ливень. Плиты из цемента стали еще тяжелее и затруднет поиск людей в обломках.

Работы по поиску пропавших продолжаются уже четыре дня. Многоэтажка рухнула 24 июня, когда большинство жителей спали. Некоторые родственники пропавших без вести предоставили властям образцы ДНК, чтоб поиски проходили быстрее. Также членам семей разрешили посетить место трагедии в воскресенье.

"У нас есть люди, которые ждут, ждут и ждут. Это мучительно", - сказала мэр округа Майами Даниэлла Левин.

Она говорит, что родные и близкие все еще надеяться на спасение, хотя спасатели могут найти только части тел.

Спасательные команды используют для поисков подъемные краны, собак и инфракрасные сканеры, чтобы определить признаки жизни в руинах, хотя надежды на это уменьшаются с каждым днем.

Помощник начальника пожарной охраны Майами-Дейд Рейд Джадаллах сказал, что рабочие обнаружили достаточно большие пустоты, чтобы дает шанс пострадавшим остаться в живых.

"Нельзя сказать, что мы кого-то там видели, но мы еще не дошли до самого дна", - сказал он.

Он также добавил, спасатели слышали некоторые звуки, такие как постукивание или царапание, которые могли издавать выжившие. Однако признал, что они также могли быть вызваны перемещением металла.

Отмечается, что в поисковые группы входят специалисты, присланные из Израиля и Мексики. Причина обвала до сих пор выясняется.

