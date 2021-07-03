Обвал в Майями: после девяти дней поисков спасатели достали тело 7-летней девочки

Общее число найденных жертв инцидента возросло до 20, из них трое - дети.

С начала поисков спасатели не достали из-под завалов ни одного уцелевшего жителя дома.

Они добавили, что лишь раз, через несколько часов после обвала, слышали женский крик. Однако спасателям не удалось определить, где находится потерпевшая.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате обрушения дома в Майами снова выросла. Теперь число жертв составляет 20 человек.

Напомним, 12-этажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня в пригороде Майами. Многоэтажка была построена в 1981 году, в ней более 130 квартир.

Президент США Джо Байден в связи с инцидентом объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации.