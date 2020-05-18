Обвал дома в Одессе: полиция откроет дело

Полиция планирует открыть дело в связи с обвалом стены жилого дома в Одессе. Дело будет открыто по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.

Сообщается, что на данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272.

"Сейчас на месте происшествия работают полицейские и спасатели. Работники полиции обеспечивают отвод автотранспорта, устанавливают анкетные данные жильцов дома и лиц, которые на момент обвала могли находиться в здании. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, в понедельник, 18 мая, около 16:20 в Одессе произошел обвал стены жилого дома на улице Торговой. Одной из причин обвала называли взрыв в результате утечки газа.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале мая в Одессе обрушился еще один многоквартирный жилой дом. Обрушение произошло на Польском спуске. На месте спасатели выяснили, что в правом крыле здания произошло разрушение первого и второго этажей. Из здания эвакуировали 21 жильца.