Обучение детей на дистанции: что делать родителям и есть ли альтернатива вайбер- и ТВ-урокам?

Школьная «дистанционка» в форме вайбер-обучения и ТВ-уроков стала настоящим вызовом для детей и их родителей. Семьи получили преимущественно негативный опыт от такого формата, появились мифы и недоразумения про дистанционное обучение. Расставим все точки над «і».

Вайбер- и ТВ-уроки – дистанционное обучение?

Для большинства родителей стало очевидным, если просто дать ссылку на онлайн-платформу или отправить сообщение «Прочитайте параграф 1,2», это не срабатывает. Поскольку просто получить информацию недостаточно, ею нужно научиться владеть, правильно организовать свою работу. Самостоятельно обработать материал могут единицы, а для большинства он останется непройдённым материалом, который будет накапливаться как снежный ком.

Современное дистанционное обучение, в первую очередь – это система специально разработанных образовательных материалов, интересного интерактивного контента с элементами анимации, 3D, играми, а не просто адаптированного материала для очного обучения, как скан-копия учебника.

Контроль успешности

Любой образовательный процесс невозможен без контроля и учета знаний. Ученику для эффективной работы нужна помощь извне. В очной школе эти функции исполняют дневник, классный журнал и само присутствие учителя на уроке.

При качественном дистанционном обучении применяются специальные сервисы и программное обеспечение, которые позволяют «держать руку на пульсе» и в любое время использовать обратную связь.

В дистанционной школе «Оптима» учитель может легко проверить выполненное задание, оставить свои комментарии, которые доступны, как ученику, так и родителям.

Самоорганизация

Ученики очных школ привыкли к подъёму в определенное время, 45 минутам урока, перерыва, опять уроку и т.д. Неожиданный карантин оставил детей один на один со своим временем.

Большинство детей не привыкли к самоорганизации, и даже мотивированный ребенок может столкнуться с трудностями.

Ученики «Оптима» умеют планировать свое время, и помогают им в этом специальные сервисы, которые рекомендуют расписание обучения, напоминают о срочности задач, крайних сроках исполнения.

Дистанционная школа «Оптима» – первая дистанционная школа в Украине. Она работает более 5 лет, и за это время ее уже выбрали свыше 4 000 семей.

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