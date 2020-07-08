Навчання дітей на дистанції: що робити батькам і чи є альтернатива вайбер- і ТБ-урокам?

Шкільна «дистанційка» у формі вайбер-навчання та ТБ-уроків стали справжнім випробуванням для дітей і викликом для батьків. Сім’ї отримали переважно негативний досвід такого формату, з’явилися міфи, виникли непорозуміння щодо дистанційного навчання. Розставимо крапки над «і».

Вайбер і ТБ-уроки – дистанційне навчання?

Для більшості батьків стало очевидним, якщо просто дати посилання на онлайн-платформу або надіслати повідомлення «Прочитайте параграф 1,2», це не спрацьовує.

Адже отримати інформацію недостатньо, нею потрібно навчитися оволодівати, правильно організувати свою роботу. Самостійно опрацювати матеріал у змозі одиниці, а для більшості це стане просто непройденим матеріалом, який нагромаджуватиметься як снігова куля.

Сучасне дистанційне навчання, у першу чергу – це система спеціально розроблених освітніх матеріалів, цікавого інтерактивного контенту з елементами анімації, 3D, іграми, а не просто адаптовані матеріали для очного навчання, як скан-копія підручника.

Контроль успішності

Будь-який освітній процес неможливий без контролю та обліку знань. Учню для ефективної роботи потрібна допомога ззовні. В очній школі ці функції виконують щоденник, класний журнал та й сама присутність учителя на уроці.

Під час якісного дистанційного навчання використовуються спеціальні сервіси та програмне забезпечення, які дозволяють учителю постійно «тримати руку на пульсі» та в будь-який час надати зворотний зв’язок. У дистанційній школі «Оптіма» учитель може легко перевірити виконане завдання, залишити свої коментарі, які доступні як учню, так і батькам.

Самоорганізація та управління часом

Учні очних шкіл звикли до підйому у визначений час, 45-хвилинного уроку, перерви, знову уроку і т.д. Неочікуваний карантин залишив дітей один на один зі своїм часом.

Більшість дітей не звикли до самоорганізації, і навіть мотивований учень може стикнутися з труднощами.

Учні «Оптіма» уміють планувати свій час, і допомагають їм у цьому спеціальні сервіси, які пропонують рекомендований розклад навчання, нагадують про терміновість задач, крайні терміни їхнього виконання.

Центр освіти «Оптіма» – перша дистанційна школа в Україні. Школа працює понад 5 років, і за цей час її обрали вже більше 4 000 родин.

Скористайтеся можливістю безкоштовного тижневого демо-доступу. Спробуйте справжнє дистанційне навчання прямо зараз, порівняйте та відчуйте всі переваги для освіти дитини та комфорту родини.