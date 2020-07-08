Навчання дітей на дистанції: що робити батькам і чи є альтернатива вайбер- і ТБ-урокам?

Шкільна «дистанційка» у формі вайбер-навчання та ТБ-уроків стали справжнім випробуванням для дітей і викликом для батьків. Сім’ї отримали переважно негативний досвід такого формату, з’явилися міфи, виникли непорозуміння щодо дистанційного навчання. Розставимо крапки над «і».
Для більшості батьків стало очевидним, якщо просто дати посилання на онлайн-платформу або надіслати повідомлення «Прочитайте параграф 1,2», це не спрацьовує.
Адже отримати інформацію недостатньо, нею потрібно навчитися оволодівати, правильно організувати свою роботу. Самостійно опрацювати матеріал у змозі одиниці, а для більшості це стане просто непройденим матеріалом, який нагромаджуватиметься як снігова куля.
Сучасне дистанційне навчання, у першу чергу – це система спеціально розроблених освітніх матеріалів, цікавого інтерактивного контенту з елементами анімації, 3D, іграми, а не просто адаптовані матеріали для очного навчання, як скан-копія підручника.
Будь-який освітній процес неможливий без контролю та обліку знань. Учню для ефективної роботи потрібна допомога ззовні. В очній школі ці функції виконують щоденник, класний журнал та й сама присутність учителя на уроці.
Під час якісного дистанційного навчання використовуються спеціальні сервіси та програмне забезпечення, які дозволяють учителю постійно «тримати руку на пульсі» та в будь-який час надати зворотний зв’язок. У дистанційній школі «Оптіма» учитель може легко перевірити виконане завдання, залишити свої коментарі, які доступні як учню, так і батькам.
Учні очних шкіл звикли до підйому у визначений час, 45-хвилинного уроку, перерви, знову уроку і т.д. Неочікуваний карантин залишив дітей один на один зі своїм часом.
Більшість дітей не звикли до самоорганізації, і навіть мотивований учень може стикнутися з труднощами.
Учні «Оптіма» уміють планувати свій час, і допомагають їм у цьому спеціальні сервіси, які пропонують рекомендований розклад навчання, нагадують про терміновість задач, крайні терміни їхнього виконання.
Центр освіти «Оптіма» – перша дистанційна школа в Україні. Школа працює понад 5 років, і за цей час її обрали вже більше 4 000 родин.
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