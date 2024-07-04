Обсяги закупівлі імпортної електроенергії для бізнесу мають бути обгрунтованими, – експерт

Потрібно виважено та обґрунтовано розподіляти обов’язкові обсяги закупівлі імпортної електроенергії між певними групами споживачів, аби не завдати шкоди економіці України.

Про це заявила експерт з енергетики, ексміністр енергетики Ольга Буславець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK .

За підсумками червня поточного року, зазначає вона, імпорт е/е в Україну збільшився удвічі - до 850 млн кВт*год проти 450 млн кВт*год у травні. Також у червні використання міждержавного перетину імпортерами зросло майже до рівня максимальної доступності в 1700 МВт.

Розрахунковий дохід системного оператора "Укренерго" від продажу перетину на відповідних аукціонах з початку року склав близько 18 млн євро.

Ольга Буславець нагадала: за рішенням уряду імпортує електроенергію бізнес, зокрема енергоємні промислові підприємства. Але коштує це дуже дорого.

"Вартість імпортованої електроенергії для них включає витрати на доступ до міждержавного перетину (заробляють системні оператори наших європейських сусідів і "Укренерго"), які є вкрай завищеними через дефіцитність доступної величини перетину в обсязі 1700 МВт, а також мито та акцизний збір", – пояснила вона.

Експерт нагадала, що до 1 червня 2024 року обов’язковий обсяг закупівлі імпортованої електроенергії, аби гарантувати її невідключення внаслідок дефіциту в енергосистемі, складав 30% від загального обсягу споживання щогодини. З 1 червня рішенням КМУ його було збільшено до 80%. Це відбулося без обґрунтування та обговорення з бізнесом і галузевими асоціаціями, без аналізу впливу на економіку тощо.

"Це призводить до втрати конкуренції наших енергоємних підприємств. Так, наприклад ціна імпортної електроенергії для "Арселор Міттал Кривий Ріг" з урахуванням витрат на доставку більш ніж у два рази перевищує ціну електроенергії в порівнянні з ціною е/е, яку платять їхні конкуренти в цій галузі в країнах західної Європи", – підкреслює Буславець.

Як зазначає експерт, імпорт електроенергії життєво необхідний для того, аби підприємства могли працювати, сплачувати податки, забезпечувати надходження валюти в країну тощо. Проте потрібно виважено та обґрунтовано розподіляти обов’язкові обсяги закупівлі імпортної е/е між певними групами споживачів, аби не завдати непоправної шкоди українській економіці.

Нагадаємо, нещодавно ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) закликає український уряд переглянути норму з імпорту не менше 80% е/е: подальше виробництво стає збитковим, а конкурентоспроможність на глобальному ринку знижується. Якщо ця норма не буде зменшена, підприємство буде змушене скоротити виробництво та відправити у простій 1200 своїх працівників.