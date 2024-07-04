Объемы закупки импортной электроэнергии для бизнеса должны быть обоснованными, – эксперт

Нужно взвешенно и обоснованно распределять обязательные объемы закупки импортной электроэнергии между определенными группами потребителей, чтобы не нанести ущерб экономике Украины.

Об этом заявила эксперт по энергетике, экс-министр энергетики Ольга Буславец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK .

По итогам июня текущего года, отмечает она, импорт э/э в Украину увеличился вдвое - до 850 млн кВт*ч против 450 млн кВт*ч в мае. Также в июне использование межгосударственного пересечения импортерами выросло почти до уровня максимальной доступности в 1700 МВт.

Расчетный доход системного оператора "Укрэнерго" от продажи пересечения на соответствующих аукционах с начала года составил около 18 млн. евро.

Ольга Буславец напомнила: по решению правительства импортирует электроэнергию бизнес, в том числе энергоемкие промышленные предприятия. Но стоит это очень дорого.

"Стоимость импортируемой электроэнергии для них включает затраты на доступ к межгосударственного пересечения (зарабатывают системные операторы наших европейских соседей и "Укрэнерго"), которые крайне завышены из-за дефицитности доступной величины сечения в объеме 1700 МВт, а также пошлины и акцизный сбор", - пояснила она.

Эксперт напомнила, что до 1 июня 2024 года обязательный объем закупки импортируемой электроэнергии, чтобы гарантировать ее неотключение в результате дефицита в энергосистеме, составлял 30% от общего объема потребления ежечасно. С 1 июня решением КМУ он был увеличен до 80%. Это произошло без обоснования и обсуждения с бизнесом и отраслевыми ассоциациями, без анализа влияния на экономику.

"Это приводит к потере конкуренции наших энергоемких предприятий. Так, например, цена импортной электроэнергии для "Арселор Миттал Кривой Рог" с учетом затрат на доставку более чем в два раза превышает цену электроэнергии по сравнению с ценой э/э, которую платят их конкуренты в этой отрасли в странах западной Европы", – подчеркивает Буславец.

Как отмечает эксперт, импорт электроэнергии жизненно необходим для того, чтобы предприятия могли работать, платить налоги, обеспечивать поступление валюты в страну и т.д. Однако нужно взвешенно и обоснованно распределять обязательные объемы закупки импортной э/э между определенными группами потребителей, чтобы не нанести непоправимый ущерб украинской экономике.

Напомним, недавно ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) призывает украинское правительство пересмотреть норму по импорту не менее 80% э/э: дальнейшее производство становится убыточным, а конкурентоспособность на глобальном рынке снижается. Если эта норма не будет уменьшена, предприятие будет вынуждено сократить производство и отправить в простое 1200 своих работников.