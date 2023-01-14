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Обсяги виробництва у металургійній галузі за рік обвалилася на понад 85%

Фото: обсяги виробництва у металургійній галузі за рік обвалилася на понад 85% (gmk center)
Автор: Сергей Новиков

Металургійний комплекс України найбільше постраждав від російської агресії, а обсяг виробництва скоротився на 85%. Наразі галузь перебуває у глибокій кризі і не здатна покрити навіть перемінні витрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова під час дискусійної панелі.

"Металургійний комплекс найбільше постраждав від російської агресії, тому що проблеми у нього почались ще у 2014 році, коли ми втратили підприємства у Донецьку та Алчевську. Але у лютому удар, звісно, був найсильнішим - адже більшість металургійних підприємств розташовані недалеко від ліній зіткнення. І підприємства, керуючись питанням безпеки людей, почали скорочувати виробництво", - розповів Каленков.

За його словами, гострою проблемою сектору є також логістика - адже після блокування морських портів маршрути довелося перебудовувати, а витрати на логістику зросли у 4-5 разів. Водночас світові ціни на металургійну продукцію почали падати. Тому виробництво у галузі практично зупинилося.

"За результатами року, згідно зі статистикою, металургійна галузь демонструє падіння на 70%. Але насправді падіння більше - наприклад, у грудні обсяг виробництва складав всього 15%. Просто, коли ми рахуємо річні показники, ми включаємо січень і лютий 2022 року - місяці, коли війна ще не почалася, а кон’юнктура на світових ринках була краща", - пояснив Каленков.

Він акцентував, що наразі підприємства галузі перебувають у дуже глибокій кризі, а доходів, які вони отримують, не вистачає на покриття навіть перемінних затрат, не кажучи вже про постійні.

"Тобто, ці підприємства тратять залишки своїх заощаджень, щоб виконувати соціальні зобов’язання - насамперед, платити зарплати працівникам, які опинилися в скрутних обставинах. Наше головне завдання зараз - дотягнути до перемоги і зберегти галузь. Тому що наразі галузь перебуває у режимі виживання", - резюмував Каленков.

Нагадаємо, раніше голова Федерації металургів Україні Сергій Біленький заявляв, що гірничо-металургійна галузь переживає важку кризу. На його думку, для виходу з кризи влада у 2023 році має розблокувати порти та відновити експорт металургійної продукції.

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