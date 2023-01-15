Обсяг генерації в Україні після опалювального сезону суттєво не зросте, - ДТЕК
Закінчення опалювального сезону не призведе до суттєвого поліпшення ситуації з відключеннями електроенергії в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням коментар виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За словами Сахарука, обсяг генерації в Україні навесні принципово не зросте, тим паче, що пройдено, так би мовити, "екватор" опалювального сезону і попереду ще приблизно 90 днів мінливої погоди.
"Я, чесно кажучи, не думаю, що ситуація принципово поліпшиться, оскільки, з одного боку, буде зменшення споживання, тому що стане тепліше, але, з іншого боку, почнуться планові ремонтні роботи, які взимку не робляться. І це значить, що принципово обсяг генерації в Україні не збільшиться", - зазначив представник ДТЕК.
Він зауважив, що відновлювати енергетичну інфраструктуру після кожного обстрілу стає дедалі складніше.
"Тому чекати, що прийде квітень і все буде на 100% гарно, не можна. Ми ж розуміємо, що після кожного обстрілу все важче і важче відновлювати об'єкти енергетики, бо вони стають дедалі вразливішими", - наголосив Сахарук.
Виконавчий директор ДТЕК підкреслив, що внаслідок останніх обстрілів постраждало саме обладнання, яке видає енергію в мережу.
"Наразі ми здійснюємо перший огляд того, що сталося, плануємо ремонтні роботи, але, на жаль, не все можливо відновити, дещо потрібно буде відбудовувати заново", - уточнив Сахарук.
Він розповів, що від західних партнерів вже надходить енергетичне обладнання, яке встановлюється, але потрібен час.
"Проте енергетики відновлюють те, що окупанти знову і знову обстрілюють, тобто вони цілять по вже відновлюваних об'єктах, тому говорити про 100% стабілізацію поки неможливо", - запевнив Сахарук.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що у ДТЕК попередили: необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації через масовану атаку РФ по Україні 14 січня. Діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла.
Як повідомлялося, 14 січня внаслідок російської атаки по території України було зафіксовано пошкодження електромереж у низці областей. Зокрема, російські окупанти вдарили по двох теплових електростанціях. Одна з них припинила виробництво електроенергії.
Нагадаємо, після ракетної атаки РФ по території України 14 січня дефіцит електроенергії в системі є суттєвим.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.