Обсуждают распад РФ. Российские оппозиционеры организовали форум в Праге

Главной темой мероприятия стало свержение авторитарного режима президента РФ Владимира Путина и распад России на ряд независимых демократических стран, которые будут связаны добровольным договором. Обязательным условием является полная демилитаризация новосозданных государств, в том числе отказ от ядерного оружия.

"Пока сохраняется "единая Россия" - она будет неизбежно превращаться в агрессивную империю, какой бы "либерал" не пришел к власти в московском Кремле", - подчеркивают организаторы форума.

При этом в мероприятии примут участие российские, украинские и западные эксперты. Они планируют разработать подходы к созданию переходных администраций и правительств пост-путинских независимых государств России.

По мнению организаторов форума, Россию необходимо разделить на 19 независимых республик. Они создали соответствующую карту.

Карта возможных новых государств на территории РФ (freenationsrf.org)