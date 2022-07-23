Обсуждают распад РФ. Российские оппозиционеры организовали форум в Праге

Вчера, 22 июля, в Праге стартовал "Форум свободных народов России". На нем эксперты со всего мира обсуждают распад РФ на 19 отдельных республик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс форума.
Главной темой мероприятия стало свержение авторитарного режима президента РФ Владимира Путина и распад России на ряд независимых демократических стран, которые будут связаны добровольным договором. Обязательным условием является полная демилитаризация новосозданных государств, в том числе отказ от ядерного оружия.
"Пока сохраняется "единая Россия" - она будет неизбежно превращаться в агрессивную империю, какой бы "либерал" не пришел к власти в московском Кремле", - подчеркивают организаторы форума.
При этом в мероприятии примут участие российские, украинские и западные эксперты. Они планируют разработать подходы к созданию переходных администраций и правительств пост-путинских независимых государств России.
По мнению организаторов форума, Россию необходимо разделить на 19 независимых республик. Они создали соответствующую карту.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи. РФ распадется на разные страны.
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