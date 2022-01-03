Обсудят Украину. Советник канцлера Германии встретится с представителями РФ и Франции

Впрочем, конкретной даты он пока не называет.

"Советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер этой неделе встретится с российским и французским коллегой", - сказал Хебештрайт.

Он также прокомментировал вероятность встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что о "контактах на самом высоком уровне сказать пока ничего нельзя".

"О возможных встречи канцлера мы сообщаем вовремя, пока что сказать на эту тему нечего", - отметил Хебештрайт.

Представителя правительства Германии также прокомментировал вопрос о контактах в "нормандском формате".

"Германия и Франция дали понять, что предложение (о контактах - ред.) актуальна до сих пор", - добавил Хебештрайт.