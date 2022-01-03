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Обсудят Украину. Советник канцлера Германии встретится с представителями РФ и Франции

Автор: Мария Кучерявец

На этой неделе планируется встреча советника канцлера Германии с коллегами из России и Франции. Они обсудят Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта в ответе на вопрос корреспондента ТАСС.

Впрочем, конкретной даты он пока не называет.

"Советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер этой неделе встретится с российским и французским коллегой", - сказал Хебештрайт.

Он также прокомментировал вероятность встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что о "контактах на самом высоком уровне сказать пока ничего нельзя".

"О возможных встречи канцлера мы сообщаем вовремя, пока что сказать на эту тему нечего", - отметил Хебештрайт.

Представителя правительства Германии также прокомментировал вопрос о контактах в "нормандском формате".

"Германия и Франция дали понять, что предложение (о контактах - ред.) актуальна до сих пор", - добавил Хебештрайт.

Напомним, Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным уже в этом месяце.

Ранее стало известно, что советник канцлера Германии Олафа Шольца Йенс Плетнер и заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак договорились в январе провести встречу, в ходе которой, в частности, обсудят ситуацию вокруг Украины.

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