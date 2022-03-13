Фіндопомога та санкції проти РФ: Зеленський провів кілька важливих переговорів
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Євроради, а також поспілкувався з прем'єр-міністрами Борисом Джонсоном і Петром Фіалою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Володимира Зеленського.
З президентом Європарламенту Шарлем Мішелем Зеленський обговорив фінансову підтримку і посилення санкційного тиску на РФ.
"Регулярні міжнародні переговори. З президентом Євроради ми обговорили питання посилення фінансової підтримки Україні та санкційного тиску на агресора. Особливу увагу було приділено подальшому переговорному процесу про членство України в ЄС", - повідомив президент України.
Також він провів переговори з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном і прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.
"Провів переговори з прем'єр-міністрами Великобританії Борисом Джонсоном і Петром Фіалою. Говорили про боротьбу народу України проти російської агресії, про злочинні атаки РФ на цивільних. Подякував партнерам за підтримку. Цінуємо її", - додав Зеленський.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський закликав техногігантів повністю вийти з ринку Росії.
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