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Обговорили злочини та мирні переговори. Зеленський поговорив по телефону з Макроном

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 23:57
Обговорили злочини та мирні переговори. Зеленський поговорив по телефону з Макроном Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном. В ході бесіди глави держав обговорили війну в Україні, а також переговори з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Володимира Зеленського.

"Провів переговори з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили розслідування російських злочинів, опір українського народу загарбнику. Також обговорили переговорний процес. Прагнемо до досягнення миру в Україні та Європі", - зазначив президент України.

Нагадаємо, що раніше Макрон відмовився називати війну РФ проти України геноцидом. Французький президент також відзначив співпрацю Франції з Україною в розслідуванні ймовірних військових злочинів.

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