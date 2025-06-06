Обстрілювали протягом години. Стало відомо, чим окупанти вдарили по Харкову

Удари по Харкову

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, ввечері мер Харкова Ігор Терехов розповів, що росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Під атакою перебувала промзона в Київському районі.

Після цього Терехов розповів, що в Київському районі зафіксували "прильоти" ракет.

До слова, окупанти сьогодні, 6 червня, вночі також завдали масованого удару по Україні.

Станом на зараз відомо, що постраждали 80 осіб. При цьому чотири мирних українці загинули.

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