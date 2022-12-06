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Обстріляв поліцейських і втік. Під Ростовом шукають мобілізованого, місто закрили

Фото: під Ростовом мобілізований відкрив вогонь по поліцейських та втік (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Новошахтинську (Ростовська область, РФ) чоловік у камуфляжі обстріляв поліцейських та втік. Нападника, який може бути дезертиром, шукають, у місті закривають виїзди та дитячі садки, введено план "Сирена".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське МВС та ЗМІ.

"Чоловік, який може бути дезертиром, почав стріляти, коли його зустріли поліцейські. Пораненого правоохоронця госпіталізовано", - пишуть російські ЗМІ.

Також повідомляється, що в місті запроваджено план "Сиренв", силовики розшукують чоловіка одягненого в камуфляж, він озброєний кулеметом.

За інформацією Baza, у Новошахтинську закривають дитячі садки та виїзд із міста, мешканців просять бути уважними та не виходити на вулицю. Також людей закликали покинути вулиці та сховатися у приміщеннях.

Місцеві пабліки цитують слова очевидців, які стверджують, що чули постріли в районі Нова Соколівка. Тим часом на дорогах утворюються пробки через перекриття.

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