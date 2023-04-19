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Обстріли стали інтенсивнішими. Жителів Нікополя попередили про високу небезпеку цього тижня

Фото: жителів Нікополя попередили про небезпеку (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російські обстріли останніми днями стали більш інтенсивними, ому жителям Нікополя та району потрібно бути максимально обережними.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

За словами Євтушенка, в останні дні російські обстріли стали більш інтенсивними, окупанти знову задіяли реактивні системи залпового вогню та перейшли до тактики денних атак, які розпочинаються будь-якої хвилини.

"Пам'ятайте: допоки на протилежному березі перебувають окупанти - небезпека існує 24/7. Найближчий тиждень прошу вас, за можливості, уникати відкритих місць та перебувати в будівлях", - наголосив голова РВА.

Крім того, він звернувся до жителів прибережних територій, Євтушенко закликав вночі проходити до сховищ, або скористатися правилом двох стін.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали будинки.

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НікопольДніпропетровська областьВійна Росії проти України