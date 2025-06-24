Обстріли прикордоння і нові штурми: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби вздовж всієї лінії фронту відбулося 77 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, від обстрілів з території Російської Федерації постраждали прикордонні населені пункти:

Гарбузи Харківської області;

Тимоновичі, Хрінівка Чернігівської області;

Мар’їне, Дмитрівка, Порозок, Велика Писарівка, Мезенівка, Їздецьке, Бачівськ Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби активних наступальних дій не зафіксовано, проте противник здійснив 96 артилерійських обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янське – на даний час ворожі атаки відбито. Авіаударів зазнали Вовчанські Хутори, Артільне та Зибине.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався просунутися поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки та в бік Піщаного – був зупинений нашими захисниками.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала десять разів, поблизу населених пунктів Колодязі, Торське та в бік Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки, Дружелюбівки. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки в районі Григорівки.

Чотири атаки ворожих підрозділів відбили наші воїни на Краматорському напрямку в районах Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори. Ще одне боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував вісім разів, неподалік Торецька, Неліпівки, в напрямках Русиного Яру та Яблунівки. Наразі точиться одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік населених пунктів Полтавка і Володимирівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 24 атаки. Два боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку агресор дев’ять разів атакував поблизу населених пунктів Веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле - в бік Новополя, Запоріжжя, Комара. Досі продовжуються п’ять боєзіткнень.

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами було атаковано район населеного пункту Малинівка. Активних наступальних дій противника не фіксувалося.

На Оріхівському напрямку окупанти за підтримки авіації наступали в районі Кам’янського. Всього на напрямку відбулося одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони, крім того - завдав авіаудару по населеному пункту Одрадокам’янка.