Обстріли попри "перемир'я": за добу РФ вдарила по Запорізькій області майже 300 разів

Обстріл Запоріжжя та області

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють Запоріжжя та Запорізьку область. Ворог використовує для ударів як ударні безпілотники, так і ракети різних типів.

Так, 6 травня ввечері, ворог масовано атакували дронами обласний центр. Внаслідок атаки було зафіксовано багато пожеж, та 4 людини постраждали.

Детальніше про цей обстріл - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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