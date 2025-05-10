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Обстрелы несмотря на "перемирие": за сутки РФ ударила по Запорожской области почти 300 раз

Фото: спасатель на месте событий в Запорожской области (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Эдуард Ткач

За прошедшие сутки во время так называемого "перемирия", россияне нанесли 284 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Три человека ранены в результате вражеских атак на Запорожский район", - говорится в сообщении.

Также Федоров проинформировал, чем и какие населенные пункты россияне обстреливали за прошедшие сутки. В частности:

  • 170 дронов различной модификации атаковали Малокатериновку, Беленькое, Новояковлевку, Новобойковское, Магдалиновку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Новодаровку;
  • 3 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки и Новодаровку;
  • 111 артобстрелов было нанесено по территории Каменского, Павловки, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 10 сообщений о разрушении и повреждении квартир, частных домов и другого имущества", - уточнил глава Запорожской ОВА.

Обстрел Запорожья и области

Напомним, что российские оккупанты регулярно обстреливают Запорожье и Запорожскую область. Враг использует для ударов как ударные беспилотники, так и ракеты различных типов.

Так, 6 мая вечером, враг массированно атаковали дронами областной центр. В результате атаки было зафиксировано много пожаров, и 4 человека пострадали.

Подробнее об этом обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

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