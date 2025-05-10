Обстрелы несмотря на "перемирие": за сутки РФ ударила по Запорожской области почти 300 раз

Обстрел Запорожья и области

Напомним, что российские оккупанты регулярно обстреливают Запорожье и Запорожскую область. Враг использует для ударов как ударные беспилотники, так и ракеты различных типов.

Так, 6 мая вечером, враг массированно атаковали дронами областной центр. В результате атаки было зафиксировано много пожаров, и 4 человека пострадали.

Подробнее об этом обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

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