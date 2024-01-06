Обстріли Нікополя та району. У поліції розкрили подробиці про жертв і руйнування (відео)

В результаті сьогоднішніх та вчорашніх російських ударів по Нікополю та по Марганецькій громаді Дніпропетровської області є поранені та загиблий, сталися пожежі та руйнування цивільних об'єктів. Правоохоронці показали відео наслідків ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Дніпропетровської області.

"5 та 6 січня армія РФ завдала ударів з артилерії та дронів по приватному сектору Нікополя та по Марганецькій громаді", - йдеться в повідомленні.

Наслідки ударів 6 січня

В поліції розповіли, що внаслідок сьогоднішньої російської атаки у себе у дворі загинув 45-річний нікополець. Ще двоє людей отримали осколкові поранення, серед них - 16-річна дівчина.

"Наразі на лінію 102 надійшло понад двох десятків повідомлень щодо руйнувань та пошкоджень приватних будинків, господарських споруд та автомобілів", - кажуть правоохоронці.

Крім того, були понівечені лінії електромереж та газогони. Екстрені служби працюють на місцях ударів противника.

Атака РФ по Нікопольському району 5 січня

В результаті вчорашнього обстрілу, 5 січня, були пошкоджені приватні будинки. Також сталися три пожежі, які були ліквідовані співробітниками ДСНС.

"Правоохоронці обстежили місця прильотів - в будинках побило дах, потрощило стіни та вікна, понівечило фасади та двері", - розповіли в поліції.

В рамках кримінального провадження, відкритого ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, слідчі збирають речові докази чергового злочину російських загарбників.

Обстріли Нікополя

Нагадаємо, Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами російських окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра. Ворог обстрілює населений пункт та район майже щоденно.

Так, 6 січня зранку війска РФ вдарили з артилерії по Нікополю. Внаслідок атаки ворога загинула людина, двоє осіб поранені. У місті пошкоджені 13 приватних будинків та 6 господарських споруд, 6 автомобілів, лінії електропередач та газогін.

Перед тим, 4 січня, росіяни також вдарили по Нікополю, внаслідок чого постраждали двоє людей, а 5 січня російський дрон-камікадзе влучив у житловий будинок у Нікополі. Через "приліт" спалахнула пожежа.