ua en ru
Сб, 06 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріли Нікополя та району. У поліції розкрили подробиці про жертв і руйнування (відео)

Субота 06 січня 2024 20:06
UA EN RU
Обстріли Нікополя та району. У поліції розкрили подробиці про жертв і руйнування (відео) Ілюстративне фото: стали відомі подробиці російьских ударів по Ніпоколю та району (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В результаті сьогоднішніх та вчорашніх російських ударів по Нікополю та по Марганецькій громаді Дніпропетровської області є поранені та загиблий, сталися пожежі та руйнування цивільних об'єктів. Правоохоронці показали відео наслідків ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Дніпропетровської області.

"5 та 6 січня армія РФ завдала ударів з артилерії та дронів по приватному сектору Нікополя та по Марганецькій громаді", - йдеться в повідомленні.

Наслідки ударів 6 січня

В поліції розповіли, що внаслідок сьогоднішньої російської атаки у себе у дворі загинув 45-річний нікополець. Ще двоє людей отримали осколкові поранення, серед них - 16-річна дівчина.

"Наразі на лінію 102 надійшло понад двох десятків повідомлень щодо руйнувань та пошкоджень приватних будинків, господарських споруд та автомобілів", - кажуть правоохоронці.

Крім того, були понівечені лінії електромереж та газогони. Екстрені служби працюють на місцях ударів противника.

Атака РФ по Нікопольському району 5 січня

В результаті вчорашнього обстрілу, 5 січня, були пошкоджені приватні будинки. Також сталися три пожежі, які були ліквідовані співробітниками ДСНС.

"Правоохоронці обстежили місця прильотів - в будинках побило дах, потрощило стіни та вікна, понівечило фасади та двері", - розповіли в поліції.

В рамках кримінального провадження, відкритого ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, слідчі збирають речові докази чергового злочину російських загарбників.

Обстріли Нікополя

Нагадаємо, Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами російських окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра. Ворог обстрілює населений пункт та район майже щоденно.

Так, 6 січня зранку війска РФ вдарили з артилерії по Нікополю. Внаслідок атаки ворога загинула людина, двоє осіб поранені. У місті пошкоджені 13 приватних будинків та 6 господарських споруд, 6 автомобілів, лінії електропередач та газогін.

Перед тим, 4 січня, росіяни також вдарили по Нікополю, внаслідок чого постраждали двоє людей, а 5 січня російський дрон-камікадзе влучив у житловий будинок у Нікополі. Через "приліт" спалахнула пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь Дніпропетровська область
NEWS
Зеленський про Покровськ: жоден удар не минеться без наслідків для РФ, ми це забезпечимо
Зеленський про Покровськ: жоден удар не минеться без наслідків для РФ, ми це забезпечимо
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту