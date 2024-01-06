Обстрелы Никополя и района. В полиции раскрыли подробности о жертвах и разрушениях (видео)

В результате сегодняшних и вчерашних российских ударов по Никополю и по Марганецкой общине Днепропетровской области есть раненые и погибший, произошли пожары и разрушения гражданских объектов. Правоохранители показали видео последствий вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

"5 и 6 января армия РФ нанесла удары с артиллерии и дронов по частному сектору Никополя и по Марганецкой громаде", - говорится в сообщении.

Последствия ударов 6 января

В полиции рассказали, что в результате сегодняшней российской атаки у себя во дворе погиб 45-летний никопольчанин. Еще два человека получили осколочные ранения, среди них - 16-летняя девушка.

"В настоящее время на линию 102 поступило более двух десятков сообщений о разрушениях и повреждениях частных домов, хозяйственных построек и автомобилей", - говорят правоохранители.

Кроме того, были изуродованы линии электросетей и газопровода. Экстренные службы работают на местах ударов противника.

Атака РФ по Никопольскому району 5 января

В результате вчерашнего обстрела, 5 января, были повреждены частные дома. Также произошло три пожара, которые были ликвидированы сотрудниками ГСЧС.

"Правоохранители обследовали места прилетов - в домах побили крышу, разбили стены и окна, изуродовали фасады и двери", - рассказали в полиции.

В рамках уголовного производства, открытого ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, следователи собирают вещественные доказательства очередного преступления российских захватчиков.

Обстрелы Никополя

Напомним, Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра. Враг обстреливает населенный пункт и район почти ежедневно.

Так, 6 января утром войска РФ ударили из артиллерии по Никополю. В результате атаки врага погиб человек, два человека ранены. В городе повреждены 13 частных домов и 6 хозяйственных построек, 6 автомобилей, линии электропередач и газопровод.

Перед тем, 4 января, россияне также ударили по Никополю, в результате чего пострадали два человека, а 5 января российский дрон-камикадзе попал в жилой дом в Никополе. Из-за "прилета" вспыхнул пожар.