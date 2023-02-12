Обстріли Миколаївської області: під ударом опинилися Очаківська і Куцурубська громади

"Вчора, 11 лютого, о 12:18 та з 23:00 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає", - розповів він.

За його словами, також вчора, 11 лютого, о 15:50 та 23:10 зафіксовано ворожі влучання за межами населених пунктів Куцурубської громади.

"Постраждалих немає", - додав він.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялося, російські війська ввечері та вранці 9-10 лютого знову обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області.

Нагадаємо, раніше окупанти вдарили з артилерії по населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки.