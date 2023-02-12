Обстрелы Николаевской области: под ударом оказались Очаковская и Куцурубская общины

"Вчера, 11 февраля, в 12:18 и с 23:00 враг наносил артиллерийские удары по акватории и населенному пункту Очаковской общины. Поврежден жилой дом. Пострадавших нет", - рассказал он.

По его словам, также вчера, 11 февраля, в 15:50 и 23:10 зафиксированы враждебные попадания за пределами населенных пунктов Куцурубской общины.

"Пострадавших нет", - добавил он.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, российские войска вечером и утром 9-10 февраля вновь обстреляли Очаковскую общину Николаевской области.

Напомним, ранее оккупанты ударили из артиллерии по населенному пункту Очаковской общины. В результате атаки повреждены жилые дома.