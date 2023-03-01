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Обстрелы Херсона и области: за сутки 5 человек погибли, 7 ранены

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Херсон, Среда 01 марта 2023 09:55
Обстрелы Херсона и области: за сутки 5 человек погибли, 7 ранены Фото: за сутки армия РФ 86 раз обстреляла Херсон и область (t.me/SobolevskyiYurii)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки российские оккупанты 86 раз били по Херсону и области. В частности, Херсон был атакован 9 раз, за сутки погибли 5 человек, еще 7 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Били из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации. Херсон армия РФ обстреляла 9 раз - еще раз били по жилым кварталам города", - говорится в сообщении.

В частности, вражеские снаряды попали в территорию государственного предприятия и дома херсонцев.

В прошлом добил регионе из-за российской агрессии 5 человек погибли, 7 человек получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, российские оккупанты в течение дня 28 февраля продолжали обстреливать Херсон из артиллерии. Пока известно о четырех погибших гражданских.

В частности сообщалось, что в результате вчерашнего обстрела Херсона сначала было известно об одном погибшем. Россияне попали по частному жилому дому.

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