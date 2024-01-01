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Обстріли Херсона: кількість поранених за добу зросла до 14

Херсон, Понеділок 01 січня 2024 11:18
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Обстріли Херсона: кількість поранених за добу зросла до 14 Фото: кількість поранених через обстріл Херсона за добу зросла до 14 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість поранених через вчорашні обстріли Херсона зросла до 14 людей, серед них дитина. Також окупанти позбавили життя 11-річного хлопчика.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу, на жаль, загинув одинадцятирічний хлопчик, ще 14 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед них одна дитина", - розповів він.

За його даними, Херсон за минулу добу було обстріляно 25 разів, російський ворог використав для цього 130 снарядів.

Обстріли Херсона

31 грудня російські окупанти обстріляли Херсон. Зокрема, лише під час ранкових обстрілів троє людей отримали поранення. Вони на момент атаки знаходилися біля магазину. Крім того, частина Херсона залишилася без світла та води.

Вже по обіді РФ знову обстріляла місто. Під час цього обстрілу загинув 11-річний хлопчик, 9-річний був важко поранений. До цього повідомлялося, що через вчорашні обстріли поранення отримали 10 людей.

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