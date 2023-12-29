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Обстріли Харкова: вже троє загиблих та 11 поранених

Фото: через обстріл Харкова троє людей загинули та 11 поранені (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок ракетного удару по Харкову 29 грудня троє людей загинули, 11 поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови ОВА Олега Синєгубова.

"На жаль, троє чоловіків загинули внаслідок ударів російських окупантів", - розповів він.

За даними Синєгубова, це були працівники одного із цивільних підприємств. 

"Ще 11 осіб отримали поранення", - зазначив голова ОВА.

 

Обстріл Харкова

Росія влаштувала масовану атаку Україною з ранку, 29 грудня. Зокрема, у Харкові пролунали вибухи. Пізніше у Харкові нарахували 22 вибухи під час масованої атаки. Спочатку повідомлялося про вісім поранених та одного загиблого.

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