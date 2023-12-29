Обстріли Харкова: вже троє загиблих та 11 поранених

Внаслідок ракетного удару по Харкову 29 грудня троє людей загинули, 11 поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови ОВА Олега Синєгубова.
"На жаль, троє чоловіків загинули внаслідок ударів російських окупантів", - розповів він.
За даними Синєгубова, це були працівники одного із цивільних підприємств.
"Ще 11 осіб отримали поранення", - зазначив голова ОВА.
Росія влаштувала масовану атаку Україною з ранку, 29 грудня. Зокрема, у Харкові пролунали вибухи. Пізніше у Харкові нарахували 22 вибухи під час масованої атаки. Спочатку повідомлялося про вісім поранених та одного загиблого.
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