Обстріли Харкова: вже троє загиблих та 11 поранених

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови ОВА Олега Синєгубова.

"На жаль, троє чоловіків загинули внаслідок ударів російських окупантів", - розповів він.

За даними Синєгубова, це були працівники одного із цивільних підприємств.

"Ще 11 осіб отримали поранення", - зазначив голова ОВА.

Обстріл Харкова

Росія влаштувала масовану атаку Україною з ранку, 29 грудня. Зокрема, у Харкові пролунали вибухи. Пізніше у Харкові нарахували 22 вибухи під час масованої атаки. Спочатку повідомлялося про вісім поранених та одного загиблого.