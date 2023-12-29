Обстрелы Харькова: уже трое погибших и 11 раненых
Фото: из-за обстрела Харькова три человека погибли и 11 ранены (t.me/synegubov)
В результате ракетного удара по Харькову 29 декабря трое людей погибли, 11 ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Олега Синегубова.
"К сожалению, трое мужчин погибли в результате ударов российских оккупантов", - рассказал он.
По данным Синегубова, это были работники одного из гражданских предприятий.
"Еще 11 человек получили ранения", - отметил глава ОВА.
Обстрел Харькова
Россия устроила массированную атаку по Украине с утра, 29 декабря. В частности, в Харькове прогремели взрывы. Позже в Харькове насчитали 22 взрыва во время массированной атаки. Первоначально сообщалось о восьми раненых и одном погибшем.
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