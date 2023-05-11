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Обстріли Харківської області: кількість поранених зросла, є руйнування

Фото: Обстріли Харківської області (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 11 травня, російські війська обстріляли Великий Бурлук та Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок ворожих атак 4 людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Вдень 11 травня військові російської федерації обстріляли селище Великий Бурлук Куп’янського району та місто Вовчанськ попередньо з реактивної системи залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у селищі Великий Бурлук поранення отримали 16-річна дівчина та 43 й 61-річні жінки. Постраждалих доставили до лікарні. Є влучання у місцевий ринок, житлові будники. Зайнялися пожежі.

"У місті Вовчанськ снаряд потрапив у будинок. Постраждала місцева мешканка. На місця подій виїхали працівники слідчо-оперативної групи та ДСНС", - повідомили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що російські війська обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області. Внаслідок чого поранена підліток і жінка.

Російські війська зранку 11 травня обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок ракетного удару приватний будинок зруйнований повністю.

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