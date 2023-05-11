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Обстрелы Харьковской области: количество раненых возросло, есть разрушения

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Харьковская область, Четверг 11 мая 2023 15:55
Обстрелы Харьковской области: количество раненых возросло, есть разрушения Фото: Обстрелы Харьковской области (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 11 мая, российские войска обстреляли Великий Бурлук и Волчанск в Харьковской области. В результате вражеских атак 4 человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Днем 11 мая военные российской федерации обстреляли поселок Великий Бурлук Купянского района и город Волчанск предварительно по реактивной системе залпового огня", - говорится в сообщении.

В поселке Великий Бурлук ранения получили 16-летняя девушка и 43 и 61-летние женщины. Пострадавшие были доставлены в больницу. Есть попадания в местный рынок, жилые строители. Загорелись пожары.

"В городе Волчанск снаряд попал в дом. Пострадала местная жительница. На места происшествия выехали работники следственно-оперативной группы и ГСЧС", - сообщили в полиции.

Следователи открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что российские войска обстреляли поселок Великий Бурлук в Харьковской области. В результате ранены подросток и женщина.

Российские войска с утра 11 мая обстреляли Славянск Донецкой области. В результате ракетного удара частный дом полностью разрушен.

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