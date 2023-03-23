Обстріли Харківської області за добу: пошкоджені житлові будинки та храм

Минулої доби окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів області. Через атаки росіян пошкоджені житлові будинки та храм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"У селі Чернещина Ізюмського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю храму та зайнялася трава на відкритій території", - розповів він.
Крім того:
"За минулу добу, на щастя, внаслідок обстрілів постраждалих немає", - додав Синєгубов.
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