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Обстріли Харківської області за добу: пошкоджені житлові будинки та храм

Фото: через обстріли Харківської області за добу 22 березня пошкоджено житлові будинки та храм (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів області. Через атаки росіян пошкоджені житлові будинки та храм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У селі Чернещина Ізюмського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю храму та зайнялася трава на відкритій території", - розповів він.

Крім того:

  • у смт Вільча та с. Вовчанські хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки;
  • у с. Вільхуватка Куп'янського району внаслідок мінометних обстрілів зруйновано приватний будинок, ще 2 пошкоджено.

"За минулу добу, на щастя, внаслідок обстрілів постраждалих немає", - додав Синєгубов.

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