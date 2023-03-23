Обстрелы Харьковской области за сутки: повреждены жилые дома и храм

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского, Изюмского и Харьковского районов области. Из-за атак россиян повреждены жилые дома и храм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В селе Чернещина Изюмского района в результате вражеских обстрелов повреждено здание храма и загорелась трава на открытой территории", - рассказал он.
Кроме того:
"За минувшие сутки, к счастью, в результате обстрелов пострадавших нет", - добавил Синегубов.
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