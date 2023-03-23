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Обстрелы Харьковской области за сутки: повреждены жилые дома и храм

Фото: из-за обстрелов Харьковской области за сутки 22 марта повреждены жилые дома и храм (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского, Изюмского и Харьковского районов области. Из-за атак россиян повреждены жилые дома и храм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В селе Чернещина Изюмского района в результате вражеских обстрелов повреждено здание храма и загорелась трава на открытой территории", - рассказал он.

Кроме того:

  • в пгт Вильча и с. Волчанские хутора Чугуевского района обстрелами повреждены по меньшей мере 4 жилых дома;
  • в с. Ольховатка Купянского района в результате минометных обстрелов разрушен частный дом, еще 2 повреждены.

"За минувшие сутки, к счастью, в результате обстрелов пострадавших нет", - добавил Синегубов.

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