Обстріли енергетичної інфраструктури вплинули на споживчі настрої українців

У жовтні 2022 року Індекс споживчих настроїв в Україні склав 83,6 пунктів, що на 2,4 пункти нижче за показник вересня. Незначно зменшилися усі складові індикатора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища зменшився і складає 42,4, що на 2,8 п. нижче за рівень цього показника у вересні. Індекс економічних очікувань зменшився на 2,2 п. та складає 111 п.

У жовтні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,8 п. та складає 130,7 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 4,7 п. та складає 187,1 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 4,3 п. та складає 159,4 п.

"Хоча у жовтні можна спостерігати невелике погіршення за всіма показниками (на фоні атак Росії на електроенергетичну інфраструктуру України та їхніх наслідків), воно не є статистично значущим. Відповідно, можна говорити про стабільність показників споживчих настроїв у жовтні порівняно до вересня 2022 року з тенденцією до погіршення", - коментують аналітики Info Sapiens.

Настрої у листопаді, ймовірно, залежатимуть від того, наскільки Україна зможе адаптуватися та вирішити проблеми з електропостачанням та від загального ходу війни, зазначають аналітики.

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GFK Ukraine з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.