Обстрелы энергетической инфраструктуры повлияли на потребительские настроения украинцев

В октябре 2022 года Индекс потребительских настроений в Украине составил 83,6 пункта, что на 2,4 пункта ниже показателя сентября. Незначительно снизились все составляющие индикатора.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения уменьшился и составляет 42,4, что на 2,8 п. ниже уровня этого показателя в сентябре. Индекс экономических ожиданий уменьшился на 2,2 п. и составляет 111 п.

В октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,8 п. и составляет 130,7 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 4,7 п. и составляет 187,1 п. девальвационных ожиданий уменьшился на 4,3 п. и составляет 159,4 п.

"Хотя в октябре можно наблюдать небольшое ухудшение по всем показателям (на фоне атак России на электроэнергетическую инфраструктуру Украины и их последствий), оно не является статистически значимым. Соответственно, можно говорить о стабильности показателей потребительских настроений в октябре по сравнению с сентябрем 2022 года с тенденцией к ухудшению", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Настроения в ноябре, возможно, будут зависеть от того, насколько Украина сможет адаптироваться и решить проблемы с электроснабжением и от общего хода войны, отмечают аналитики.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GFK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 его осуществляет Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.