Обстріли Донецької області: ворог убив цивільного, ще семеро жителів поранено
Російські війська минулої доби кілька разів обстріляли населені пункти Донецької області. Через атаки ворога загинув цивільний, ще семеро людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 25 січня росіяни вбили 1 жителя Донецької області – у Бахмуті. Ще 7 людей в області отримали поранення", – написав начальник військової адміністрації.
Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через агресію Росії загинули 1320 осіб, ще 2896 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли Авдіївку з "Градів". Загарбники били по житлових кварталах міста.
Також повідомлялося, що через масований обстріл росіян зірвалася евакуація сім'ї з дітьми з Вугледара.
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