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Обстріли Донецької області: ворог убив цивільного, ще семеро жителів поранено

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Донецька область, Четвер 26 січня 2023 08:37
Обстріли Донецької області: ворог убив цивільного, ще семеро жителів поранено
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби кілька разів обстріляли населені пункти Донецької області. Через атаки ворога загинув цивільний, ще семеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 25 січня росіяни вбили 1 жителя Донецької області – у Бахмуті. Ще 7 людей в області отримали поранення", – написав начальник військової адміністрації.

Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через агресію Росії загинули 1320 осіб, ще 2896 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли Авдіївку з "Градів". Загарбники били по житлових кварталах міста.

Також повідомлялося, що через масований обстріл росіян зірвалася евакуація сім'ї з дітьми з Вугледара.

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