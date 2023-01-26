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Обстрелы Донецкой области: враг убил гражданского, еще семь жителей ранены

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Донецкая область, Четверг 26 января 2023 08:37
Обстрелы Донецкой области: враг убил гражданского, еще семь жителей ранены Фото: россияне продолжают обстреливать Донецкую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за прошедшие сутки несколько раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Из-за атак врага погиб гражданский, еще семь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 25 января россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Бахмуте. Еще 7 человек в области получили ранения", - написал начальник военной администрации.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за агрессии России погибли 1320 человек, еще 2896 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли Авдеевку из "Градов". Захватчики били по жилым кварталам города.

Также сообщалось, что из-за массированного обстрела россиян сорвалась эвакуация семьи с детьми из Угледара.

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