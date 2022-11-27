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Обстріли Донецької області: росіяни за добу вбили 5 цивільних, ще 4 поранили

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Донецька область, Неділя 27 листопада 2022 09:26
Обстріли Донецької області: росіяни за добу вбили 5 цивільних, ще 4 поранили Фото: через обстріли росіян в Донецькій області загинули ще 5 людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська продовжують вбивати цивільних в Донецькій області. За минулу добу через атаки окупантів загинули п'ятеро людей, а ще чотири отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росія вбиває цивільних! За 26 листопада росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині: 3 у Рідкодубі, 1 у Часовому Яру та 1 у Бахмуті. Ще 4 людини в області дістали поранення", - написав Кириленко.

При цьому він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора російські військові завдали авіаудару по місту Часів Яр. Внаслідок атаки окупантів загинула людина.

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