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Обстрелы Донецкой области: россияне за сутки убили 5 гражданских, еще 4 ранили

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Донецкая область, Воскресенье 27 ноября 2022 09:26
Обстрелы Донецкой области: россияне за сутки убили 5 гражданских, еще 4 ранили Фото: из-за обстрелов россиян в Донецкой области погибли еще 5 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска продолжают убивать гражданских в Донецкой области. За минувшие сутки из-за атак оккупантов погибли пять человек, а еще четыре получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 26 ноября россияне убили 5 гражданских в Донецкой области: 3 в Редкодубе, 1 в Часовом Яру и 1 в Бахмуте. Еще 4 человека в области получили ранения", - написал Кириленко.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, вчера российские военные нанесли авиаудар по городу Часов Яр. В результате атаки оккупантов погиб человек.

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