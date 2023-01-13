Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще двох цивільних
Російські війська минулої доби вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак загинули двоє цивільних, ще стільки ж отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 12 січня стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами в Донецькій області: у Благодатному та Авдіївці. Ще 2 особи в області отримали поранення", - розповів він.
Зазначимо, що з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1299 осіб, ще 2842 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 13 січнязагарбники накрили важкою артилерією Марганецьку громаду на Дніпропетровщині.
Також у Генштабі розповіли, що у четвер, 12 січня, росіяни завдали ракетних ударів по трьох містах України.
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