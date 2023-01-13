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Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще двох цивільних

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Донецька область, П'ятниця 13 січня 2023 09:10
Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще двох цивільних Фото: окупанти знову обстріляли населені пункти Донецької області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак загинули двоє цивільних, ще стільки ж отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 12 січня стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами в Донецькій області: у Благодатному та Авдіївці. Ще 2 особи в області отримали поранення", - розповів він.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1299 осіб, ще 2842 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 13 січнязагарбники накрили важкою артилерією Марганецьку громаду на Дніпропетровщині.

Також у Генштабі розповіли, що у четвер, 12 січня, росіяни завдали ракетних ударів по трьох містах України.

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