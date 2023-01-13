Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще двух гражданских
Российские войска за прошедшие сутки в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Вследствие атак погибли двое гражданских, еще столько же получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 12 января стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Благодатном и Авдеевке. Еще 2 человека в области получили ранения", - рассказал он.
Отметим, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1299 человек, еще 2842 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 13 января захватчики накрыли тяжелой артиллерией Марганецкую громаду в Днепропетровской области.
Также в Генштабе рассказали, что в четверг, 12 января, россияне нанесли ракетные удары по трем городам Украины.
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