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Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще двух гражданских

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Донецкая область, Пятница 13 января 2023 09:10
Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще двух гражданских Фото: оккупанты вновь обстреляли населенные пункты Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за прошедшие сутки в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Вследствие атак погибли двое гражданских, еще столько же получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 12 января стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Благодатном и Авдеевке. Еще 2 человека в области получили ранения", - рассказал он.

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1299 человек, еще 2842 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 13 января захватчики накрыли тяжелой артиллерией Марганецкую громаду в Днепропетровской области.

Также в Генштабе рассказали, что в четверг, 12 января, россияне нанесли ракетные удары по трем городам Украины.

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