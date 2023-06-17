Обстрелы Донецкой области: под ударом оказались Торецк и Угледар, есть погибший
Российская армия обстреляла прифронтовые населенные пункты Донецкой области. В результате атак врага погиб человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
За прошедшие сутки российские оккупанты 20 раз обстреляли Угледар и окрестности. Также россияне повредили дом и хозяйственные постройки в Богоявлинке.
Кроме того, враг обстрелял:
- Курахово и Авдеевку;
- Нью-Йорк, там повреждены 3 частных дома, 2 многоэтажки и 2 админздания;
- Торецк, где снаряды повредили школу и дом;
- Северск, разрушены 3 дома;
- Лиманскую общину.
Фото: российская армия обстреляла Донецкую область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Ситуация в Донецкой области
Донецкая область остается в эпицентре боевых действий. Активные бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а также в направлении Волновахи.
Российские оккупанты обстреливают из тяжелого вооружения прифронтовые населенные пункты. Вчера из-за российских ударов в Торецке погиб мирный житель.
Всего, по предварительным оценкам, в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 1563 гражданских лица, ранения получили более 3700 человек.
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