Обстріли Донецької області: окупанти за добу поранили ще чотирьох цивільних

Російські окупанти минулої доби атакувала кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 18 січня росіяни поранили 4 мирних мешканців Донбасу: в Авдіївці, Хромовому, Іванівському та Чосовому Яру", - розповів начальник військової адміністрації.
Зазначається, що з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1309 людей, ще 2863 мирні жителі отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, цієї ночі 19 січня росіяни обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Внаслідок атак пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.
Також повідомлялося, що окупанти обстріляли Запорізьку область запальними снарядами. Також по одній із громад ворог вдарив ракетою С-300.
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