Обстріли Донецької області: окупанти за добу вбили трьох цивільних
Російські війська минулої доби вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули троє людей, ще вісім отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 28 жовтня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Курдюмівці та 1 у Північному. Також за вчора стало відомо про 8 поранених", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1115 осіб, ще 2491 цивільний отримав поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, всю минулу ніч росіяни обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Внаслідок ударів поранено 39-річного чоловіка.
Також ми писали, що вчора окупанти обстріляли три громади Сумської області . Для атак використовувалися міномети та гранатомети.
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