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Обстріли Донецької області: окупанти за добу вбили трьох цивільних

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Донецька область, Субота 29 жовтня 2022 08:40
Обстріли Донецької області: окупанти за добу вбили трьох цивільних Фото: російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули троє людей, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 28 жовтня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Курдюмівці та 1 у Північному. Також за вчора стало відомо про 8 поранених", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1115 осіб, ще 2491 цивільний отримав поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, всю минулу ніч росіяни обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Внаслідок ударів поранено 39-річного чоловіка.

Також ми писали, що вчора окупанти обстріляли три громади Сумської області . Для атак використовувалися міномети та гранатомети.

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Донецька область Російська Федерація
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