Окупанти з гранатометів та САУ обстріляли три громади у Сумській області

У п'ятницю, 28 жовтня, росіяни обстріляли три громади Сумської області. Для атак використовували міномети та гранатомети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Протягом дня росіяни обстріляли три громади. Випустили по прикордонню 40 боєприпасів із мінометів, гранатометів та артилерії", - йдеться у повідомленні. За словами Живицького, під ворожим вогнем була Есманська громада, яку окупанти обстріляли з артилерії. "Під обстрілами також була Білопільська громада. Росіяни випустили 15 мін по одному з прикордонних сіл", - додав очільник області. Також окупанти гатили із САУ та гранатометів по Зноб-Новгородській громаді. Втрат або пошкоджень в регіоні не зафіксували.