Окупанти з гранатометів та САУ обстріляли три громади у Сумській області
У п'ятницю, 28 жовтня, росіяни обстріляли три громади Сумської області. Для атак використовували міномети та гранатомети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Протягом дня росіяни обстріляли три громади. Випустили по прикордонню 40 боєприпасів із мінометів, гранатометів та артилерії", - йдеться у повідомленні.
За словами Живицького, під ворожим вогнем була Есманська громада, яку окупанти обстріляли з артилерії.
"Під обстрілами також була Білопільська громада. Росіяни випустили 15 мін по одному з прикордонних сіл", - додав очільник області.
Також окупанти гатили із САУ та гранатометів по Зноб-Новгородській громаді. Втрат або пошкоджень в регіоні не зафіксували.
Нагадаємо, що минулої доби російські війська завдали 100 ударів по Сумській області. Внаслідок атаки пошкоджені сім будинків та лінія електропередач.
Також у четвер, 27 жовтня, росіяни обстріляли п'ять громад у Сумській області. Внаслідок ворожих атак постраждала лінія електропередач.
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