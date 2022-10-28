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Окупанти з гранатометів та САУ обстріляли три громади у Сумській області

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Україна, П'ятниця 28 жовтня 2022 22:17
Окупанти з гранатометів та САУ обстріляли три громади у Сумській області Фото: очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 28 жовтня, росіяни обстріляли три громади Сумської області. Для атак використовували міномети та гранатомети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Протягом дня росіяни обстріляли три громади. Випустили по прикордонню 40 боєприпасів із мінометів, гранатометів та артилерії", - йдеться у повідомленні.

За словами Живицького, під ворожим вогнем була Есманська громада, яку окупанти обстріляли з артилерії.

"Під обстрілами також була Білопільська громада. Росіяни випустили 15 мін по одному з прикордонних сіл", - додав очільник області.

Також окупанти гатили із САУ та гранатометів по Зноб-Новгородській громаді. Втрат або пошкоджень в регіоні не зафіксували.

Нагадаємо, що минулої доби російські війська завдали 100 ударів по Сумській області. Внаслідок атаки пошкоджені сім будинків та лінія електропередач.

Також у четвер, 27 жовтня, росіяни обстріляли п'ять громад у Сумській області. Внаслідок ворожих атак постраждала лінія електропередач.

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