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Обстріли Донецької області: за добу загинула одна людина, є поранені та руйнування

Фото: глава Донецької ОВА Павло Кириленко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни за добу обстріляли декілька напрямків в Донецькій області, внаслідок чого загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада: у Щербинівці пошкоджено 49 будинків, адмінбудівлю та школу, у Нью-Йорку пошкоджено будинок. Також пошкоджено 3 будинки у Никифорівці Соледарської громади та 1 будинок у Часовоярській громаді.

На Лисичанському напрямку 3 будинки пошкоджено у Сіверську внаслідок артилерійських та авіаобстрілів. Ще 1 будинок пошкоджено у Торському Лиманської громади.

За його словами, всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донецької області, поранили ще 6. Під ранок ворог обстріляв Рай-Олександрівку Миколаївської громади - пошкоджено будинки, господарчі споруди, лінії електропередач.

Ракетний удар по Покровську

"Пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по Покровську - поранили 5 людей, у тому числі 11-річного хлопця. У місті пошкоджені 15 будинків", - повідомив Кириленко.

Офіс генерального прокурора повідомив, що російські окупаційні війська, ймовірно, з ракетного комплексу "Іскандер", обстріляли приватний сектор міста.

Ситуація в Донецькій області

Донецька область залишається в епіцентрі бойових дій. Активні бої тривають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а також у напрямку Волновахи.

Російські окупанти обстрілюють з важкого озброєння прифронтові населені пункти. Всього, за попередніми оцінками, у Донецькій області з початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 1563 цивільні особи, поранення отримали понад 3700 людей.

Нагадаємо, що троє людей загинули і трьох людей було поранено після обстрілу Краматорська та Костянтинівки Донецької області рано вранці у середу, 14 червня.

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