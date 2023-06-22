Обстрелы Донецкой области: за сутки погиб один человек, есть раненые и разрушения

На Горловском направлении многочисленным обстрелам подверглась Торецкая громада: в Щербиновке повреждены 49 домов, админздание и школа, в Нью-Йорке поврежден дом. Также повреждены 3 дома в Никифоровке Соледарской громады и 1 дом в Часовоярской громаде.

На Лисичанском направлении 3 дома повреждены в Северске в результате артиллерийских и авиаобстрелов. Еще 1 дом поврежден в Торском Лиманской громады.

По его словам, всего за сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области, ранили еще 6. Под утро враг обстрелял Рай-Александровку Николаевской громады - повреждены дома, хозяйственные постройки, линии электропередач.

Ракетный удар по Покровску

"Поздно вечером россияне нанесли ракетный удар по Покровску - ранили 5 человек, в том числе 11-летнего мальчика. В городе повреждены 15 домов", - сообщил Кириленко.

Офис генерального прокурора сообщил, что российские оккупационные войска, вероятно, из ракетного комплекса "Искандер", обстреляли частный сектор города.

Ситуация в Донецкой области

Донецкая область остается в эпицентре боевых действий. Активные бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а также в направлении Волновахи.

Российские оккупанты обстреливают из тяжелого вооружения прифронтовые населенные пункты. Всего, по предварительным оценкам, в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 1563 гражданских лица, ранения получили более 3700 человек.