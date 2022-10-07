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Обстрелы Донецкой области: за сутки враг убил двух гражданских, еще семерых ранил

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Донецк, Пятница 07 октября 2022 08:38
Обстрелы Донецкой области: за сутки враг убил двух гражданских, еще семерых ранил Фото: россияне в очередной раз обстреляли Донецку области (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли двое гражданских, еще семеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 6 октября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Курдюмовке... Еще 7 человек за вчера получили ранения", - сообщил Кириленко.

Кроме того, в Святогорске были обнаружены тела семерых гражданских, убитых россиянами во время во время оккупации.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 946 человек, еще 2330 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, по словам начальника Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские войска понимают, что не смогут удержать оборону в Сватово Луганской области, поэтому заминировали объекты инфраструктуры.

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Донецкая область
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