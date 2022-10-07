Обстрелы Донецкой области: за сутки враг убил двух гражданских, еще семерых ранил
Российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли двое гражданских, еще семеро получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 6 октября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Курдюмовке... Еще 7 человек за вчера получили ранения", - сообщил Кириленко.
Кроме того, в Святогорске были обнаружены тела семерых гражданских, убитых россиянами во время во время оккупации.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 946 человек, еще 2330 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, по словам начальника Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские войска понимают, что не смогут удержать оборону в Сватово Луганской области, поэтому заминировали объекты инфраструктуры.
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